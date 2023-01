Viral: la insólita confusión de Julieta Poggio con la letra de una famosa canción

No cabe duda que uno de los personajes más populares de esta temporada de 'Gran Hermano' es Julieta Poggio, quien no solo le ha regalado grandes lecturas del juego a los televidentes, además los ha hecho reír con cada una de sus ocurrencias, despistes y hasta berrinches.

Es decir, en el fragmento de la canción que dice "bombón bien latino", Julieta Poggio siempre cantó "bombón gelatino", lo que por supuesto no pasó desapercibido y generó memes en las redes sociales.

Por si no fuera suficiente, horas después mientras estaban en la pileta, Julieta Poggio le contó esto a todos sus compañeros, y no pudieron evitar burlarse de ella. Antes de que volviera con el relato, La Tora le pidió por favor que no lo contara para no quedar expuesta a las cargadas, pero ella insistió en contar la anécdota y tanto fue el alcance de su "error" que Bombón Gelatino se convirtió en tendencia en Twitter.

Los mejores memes tras la confesión de Julieta Poggio sobre el "himno" de Los Palmeras