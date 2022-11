Viral: la abuela de 95 años que fue nominada por primera vez a los Latin Grammy

Ángela no solo logró cumplir su sueño de producir su primer disco, sino que está nominada a los Latin Grammy de este año, y fue incluida en un documental donde narran parte de su vida 'Miss Ángela' donde muestra el trayecto el cual vivió para ser la persona que es hoy en día.

"No todo el mundo que aspira llegar a los Latin Grammy llega, porque cuesta trabajo. Pasar años y años y no ganar, sin embargo yo, en un abrir y cerrar de ojos lo conseguí",expresó con humor.

https://twitter.com/Pastwiittera/status/1593036426282958848 Ella a sus 95 años cumplió su sueño y está nominada a mejor nuevo artista en los #LatinGRAMMY la amo! pic.twitter.com/CO7Z447M6v — Valeria (@Pastwiittera) November 17, 2022

El éxito de Ángela a sus 95 años

Un Nuevo Amanecer, es la canción de Ángela la cual la dio a conocer y participar en este evento. La abuela de 95 años compite en la categoría de mejor nuevo artista con Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y su Esencia y Nicole Zignago.

Entre otras cosas, contó que uno de sus mayores logros en la vida es su aparición en la nueva versión de la película 'The Father of the Bride'. Por sus triungos, la abuela de 95 años agradece mucho a Dios todo lo que hace y lo que ha llegado a componer.

Ante la posibilidad de ganar el Latin Grammy, dijo que se lo dedica primero a Dios, y luego al mundo entero.