"Tuve depresión durante meses": la dura confesión de Marta Fort

Y cuando le pidieron que explicara a qué llamaba depresión, dijo: "Estaba tirada en la cama sin ganas de comer, sin ganas de salir de la cama, llorando todo el tiempo, todos los días...", expresó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoKYC9zjFvJ%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Infobae (@infobae)

La vida actual de Marta Fort

Más adelante Marta Fort aclaró: "Pero actualmente estoy bien, ya la pasé, como que dije: ya en septiembre me agarró un clic y dije pará no puedo estar todos los días así, tengo que seguir mi vida y ahí es cuando aprendí a pasarla y hacer las cosas que me gusten, por más que duela".

Luego contó qué cosas ha estado haciendo para no volver a decaer emocionalmente. "En marzo empecé a hacer actividad física con Marcela Villagra, la amiga de mi papá. Me mantiene activa, sin pensar tantas cosas y, además, por una parte motriz mía", comenzó diciendo.

Y luego explicó que tiene una parálisis en la parte derecha del cuerpo, que se le generó a consecuencia de una falta de oxígeno cuando nació, según explicó en Teleshow.