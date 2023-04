Tres ex participantes del reality se tatuaron el ojo de Gran Hermano ¿Quiénes fueron?

Gran Hermano: El lamento de Juan por lo que ganan algunos de sus ex compañeros

Las tres ex integrantes de la casa que marcaron su cuerpo fueron: Julieta Poggio , Daniela Celis y Romina Uhrig , quienes además formaron una gran amistad adentro, por lo que las tres tomaron la decisión de hacerlo al mismo tiempo, algo que sin duda sorprendió a muchos.

"Estamos con Ju y Ro, las tres. Está el tridente presente, llegó el gran día. Nos vamos a tatuar el ojo de Gran Hermano, lo que nos marcó, nos cambió la vida para siempre y me hizo conocer a estas hermosuras de personas", escribió Daniela.

Una vez que las tres se tatuaron, Daniela finaizó con un comentario demostrando lo emocionada que estaba por esa experiencia vivida:"Recién terminamos de tatuarnos algo que nos queda para toda la vida. Las amo, las quiero".

Daniela Celis dijo quienes son los participantes Gran Hermano con no quiere volver a relacionarse

A pesar que muchos aseguran que las cosas entre Daniela y Thiago no andan nada bien luego de haber salido de Gran Hermano, ellos demuestran todo lo contrario, al punto de que la ex participante visitó la verdulería de su pareja y de una vez se dispuso a ayudarlo.

Desde el nuevo empredimiento de Thiago la pareja aprovechó ára hablar con el ciclo Cortá por Lozano, en el que hablaron de varios temas de su vida, entre ellos, dieron a conocer los nombres de los ex participantes que cortaron relación.

Primero inició Pestañela revelando el nombre de la persona que ya no tiene relación afuera de la casa: "Sí, yo sí. Yo seguía a Tini (Juliana), cuando entramos en la casa nos seguíamos las dos y cuando salí, ella me dejó de seguir a mí primero y ahí dije 'chau'".

"Después me di cuenta de que estuvo en varios lugares diciendo cositas bien yarará... No sigo a gente con la que no comparto energía. Fuera malas vibras", agregó Daniela con un poco de picardía y luego dio algunos detalles que sorprendió a los panelistas.

"Con los que no me interesaban, nunca tuve relación directamente",sumó Daniela sobre la relación con los participantes afuera de la casa. Seguidamente Thiago destacó: "Es fácil acá afuera, cuando te los encontrás, los saludás por respeto y listo".

Para finalizar Daniela reveló los nombres de la spersonas con quien medio habla y de los que si mantiene relación."Con Maxi, Coti y Cone es un 'hola y chau'. Nuestro grupito siempre fue Juli, Romi, a lo sumo Nacho, Thiago, la Tora, Alfa...".