Todo lo que se dijo en Gran Hermano a la salida de Alfa

En ese momento hubo un silencio total en la casa más famosa de la televisión mientras todos los que quedaron intentaban procesar la situación . Romina, Julieta y Daniela se miraban sin poder hablar, La Tora con Nacho y Camila no hacían ninguna reacción y Marcos estaba a un lado, en un sillón.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FColmeY5M1Wl%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Alfa fue a buscar su maleta para abandonar Gran Hermano y Camila lo esperaba en la puerta. Se fundieron en un abrazo: “sos una contra seis ahora, cuidate mucho”, le dijo a la cantante. Se despidió fríamente del resto del grupo y lanzó una petición: “Sin canción, no quiero ninguna canción”, haciendo alusión al tema inventado ante la salida y que dice: “te vamos a extrañar, hermanito querido”, con la música de la session de BZRP y Quevedo.

Lo que pasó en Gran Hermano a la salida de Alfa

Los comentarios de los que quedan en Gran Hermano no se hicieron esperar: “Se fue recaliente”, dijo Nacho y Julieta añadió “se fue re mal, re mal”. Sin embargo, la que más se refirió al tema fue Lucila, quien admitió que no creía que él abandonaría el certamen.

“Estuvo toda la semana diciendo que él mañana iba a comprar, que iba a desarmar la valija. Subestimó todo el tiempo la placa, a nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar, no digo que no lo digas, pero tampoco delante de tus compañeros, y es lo que dije: ‘Loco, no subestimes así'”, dijo la concursante.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FColgKXztoIN%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

“No hay que subestimar a la gente, porque la gente todo o ve, y ahí cuando subestimas a la gente y ven que te la creíste, la gente te sacó”, continuó la Tora, y se sumó Romina, quien comentó que el ahora expulsado se mostraba molesto de tener que armar la valija al quedar en placa porque sería “dejarla y desarmarla de vuelta”, mostrándose seguro de que no había chances de que el público decidiría su salida.

“Encima los dos juntos, era como un montón”, dijo Camila, ante lo que Romina explicó que al verse ambos en placa tenía muchas dudas respecto de cómo se desarrollaría el final del juego, que finalmente decidió que ella continuara en competencia.