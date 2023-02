Todo sobre las incómodas fotos de Ashton Kutcher y Reese Witherspoon que son virales

Y más adelante agregó: "Ella dice: 'Ustedes se ven tan incómodos en la alfombra roja juntos'. ... Es divertido porque cuando conoces tanto a una amiga, fue divertido conocer a su media naranja porque la quiero desde hace tanto tiempo".

Ashton Kutcher y Reese Witherspoon.png

Todo fue aclarado luego que el nombre del actor apareciera en todos los titulares, por las fotos donde se ve incómodo en la alfombra roja con la protagonista de 'Your Place Or Mine', Reese Witherspoon.

La versión de Ashton Kutcher tras las polémicas fotos

Kutcher dio un alto a las especulaciones y aclaró todo sobre las fotos, y sus sentimientos sobre su coprotagonista. Además, explicó por qué él y Witherspoon se ven tan incómodos parados uno al lado del otro.

“Mi esposa me llamó. Ella nos envió un mensaje de texto a Reese y a mí juntos y dijo: ‘Chicos, deben actuar como si se gustaran’”, dijo, y por supuesto esperaba que rápidamente las fotos se convirtieran en meme en las redes sociales.

“Aquí está la cosa”, dijo Kutcher. Y agregó: “Si pongo mi brazo alrededor de ella y soy amable con ella, estaría teniendo una aventura con ella... Si me paro junto a ella y me meto las manos en los bolsillos, entonces no hay posibilidad de que ese sea el rumor, el rumor es que no nos gustamos...", cuestionó.

Y cerró diciendo: "Reese y yo somos muy buenos amigos, somos muy cercanos, no tengo que defender eso... Si me vas a decir en todo ese período de 20 minutos, en un momento no vas a tener una cara incómoda, entonces eres mejor que yo, y estoy bien con eso”, sentenció