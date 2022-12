Tini Stoessel y Rodrigo Paul fueron a comprar a un shopping y así los sorprendieron los fanáticos

"Para nosotros también son las fiestas. Lo único que les pido es que necesitamos comprar. Por favor, si pueden mantener la calma…", comenzó diciendo Rodrigo De Paul. Y más adelante agregó muy amablemente: "Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar. Nada más. Por favor se los pido, un poco de tranquilidad", cerró el futbolista.

La tierna confesión de Tini Stoessel sobre Rodrigo de Paul: "Me levanta"

En los últimos días, la intérprete de La Triple T ha estado frente al público con sus shows del Tini Tour 2022: La despedida. Uno de los momentos más románticos los vivió en el escenario el jueves 22 cuando su novio, Rodrigo de Paul, estuvo presente y además le dedicó un sentido mensaje de amor.

En entrevista con Ángel de Brito, Tini Stoessel habló de las críticas que recibió a su llegada a Doha. “Al principio, cuando Argentina perdió contra Arabia Saudita, no me esperé para nada lo que sucedió después. No podía creer que me estuviera pasando eso, con las críticas que recibía, en un momento pensé: ‘¿Esto es una joda?’”, dijo.

Tini Stoesssel también habló de la profundidad de sus sentimientos. “Lo que me enamoró de Rodri fue su manera de ver la vida y la forma que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que nos son importantes. También me enamoró el amor que le tiene a su familia, a sus hijos, a sus amigos de toda la vida. Es un tipo súper tranquilo, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me muestra el otro lado, que es mas increíble, me levanta y me saca una sonrisa constantemente”, relató.