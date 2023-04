Tini Stoessel lució su nuevo piercing y las redes explotaron

Tini lució una remera blanca un poco transparente por lo que los fanaticos no dejaron de destacar este piercieng en su pecho halagándola y destacando que le que queda muy bien a la artista que en estos momentos encuentra en los Estados Unidos por compromisos labolares.

Tini Stoessel recibió un picante saludo de Maluma

A pesar que Tini Stoessel tiene una relación sentimental con el futbolista Rodrigo de Paul desde hace unos meses, no deja de recibir halagos y piropos en las redes de parte de sus seguidores y hasta de otros famosos, tal y como sucedió recientemente.

Uno de sos famosos que mencionó a Tini en sus redes, fue nada más ay nada menos que el cantante colombiano Maluma, quien viene de estrenar el tema “Copas” junto a Jowell y Randy, por lo que utlizó un peculiar motivo para promocionarla.

Este fue para destacar en una parte a la artista argentina pero de manera muy picante como ya ha hecho en otra oportunidades: “Me habla muy rico aunque no sea Tini y abre las piernas como un Lamborhini”, fue el pequeño fragmento que escribió en su Twitter.

"Una, dos, tres copas a la cuarta ella se descoloca, saca el polvo que la vuelve loca Y solo pide una, dos, tres copas. Ella quiere y eso se le nota, y baila mientras se toca. Me gusta porque es fina, linda, no se enamora y baila sola, se descontrola, y no me ignora porque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo", detalla parte de la nueva canción de Maluma titulada “Copas” junto a Jowell y Randy.