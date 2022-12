Tini Stoessel: la romántica anécdota que contó Rodrigo de Paul en el concierto

https://twitter.com/TINlnews/status/1606151820946001921 "En mí peor momento ello se tomó un avión y vino a buscarme, la amo con todo mí corazón"



De Paul sobre TINIpic.twitter.com/p7fBy7Xg6i — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

Tini Stoessel no perdió la oportunidad de dedicarle unas amorosas palabras a su novio. “Te amo”, lo aplaudió y celebró junto con el público la presencia del futbolista en el concierto. Poco después, el mundialista subió al escenario con la camiseta de la Albiceleste, que también llevaba puesta la cantante, y levantó la copa para hacer delirar a todos los fanáticos.

Tini Stoessel y la anécdota con su novio

En esa oportunidad, Rodrigo de Paul contó las razones por las que ama a su novia, contando una anécdota ante el público. “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, comenzó diciendo para luego contar que luego de perder el partido ante Arabia Saudita y de recibir muchas críticas, la cantante no dudó y fue a verlo y darle fuerzas.

https://twitter.com/TINlnews/status/1606124193900384259 Palabras de TINI sobre De Paulpic.twitter.com/03DwJNEETP — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo a Tini Stoessel frente al público.

La respuesta de Tini Stoessel no se hizo esperar. “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.