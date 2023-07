Thiago mostró cómo quedó su casa luego de todas las renovaciones ¡Cambio total!

Thiago Gran Hermano (1).jpg Thiago de Gran Hermano inició su propio emprendimiento

En la imagen se puede observar como luce la nueva fachada de la casa, con mucha más iluminación, además que también la pinto tanto por dentro como fuera, debido a que logro revocar las paredes, tal y como lo había dicho tiempo atrás, dentro como resultado una casa totalmente nueva.

Lo que dijo Thiago sobre las remodelaciones de su casa

Otros de los grandes cambios que tuvo la propiedad donde reside Thiago, fue la distribución en los pisos, gracias a que en la parte de solamente disponía de carpeta y ahora luce como siempre ha querido, adendas indicó que adquirió una nueva mesa para que todos puedan comer con mayor comodidad.

A pesar de todo esto, en muchas ocasiones le insistieron al participante, porque en lugar de remodelar la casa, no se iba otra zona, a lo que el respondió con mucha contundencia, debido a que desde un principio fue muy claro en que quería seguir viviendo en ese sector.

“Es un barrio tranqui, con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”, expresó el ex participante de Gran Hermano, dejando muy claro que sus intenciones es de seguir viviendo en ese barrio.