The Weeknd se cambió el nombre ¿A qué se debe?

The Weeknd ahora tiene otro nombre

Uno de los artistas que logrado cosechar mucho éxito en la última década es The Weeknd , quien recientemente sorprendió a muchos con la noticia que ya no utilizará más su nombre artístico como parte de una estrategia para relanzar su carrera.

A través de sus redes sociales decidió utilizar su nombre real Abel Tesfaye , además el artista canadiense dijo en una entrevista que le realizaron hace unos días que ya quería “matar a The Weeknd” , debió a que ya ha “ dicho todo lo que podía decir ” bajo ese seudónimo.

El cantante también les hizo unas preguntas a sus seguidores en su Twitter para luego sincerarse sobre su decisión: “¿Abel antiguamente conocido como The Weeknd?. Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd", inició.

image.png

"Estoy intentando mutar esa piel y renacer, porque como The Weeknd ya dije todo lo que podía decir”, escribió sorprendido sin duda a su gran cantidad de fanáticos.

El último trabajo como The Weeknd

El canadiense también habló que pronto saldrá su nuevo disco, dejando claro que esta será la última vez que sea vea si antiguo nombre artístico en una producción: "El disco en el que estoy trabajando ahora seguramente será el último que saque como The Weeknd. Esto es algo que debo hacer”.

Cabe destacar que hace unos meses The Weeknd vendió todos los tickets para sus conciertos que hará en la Argentina los días 18 y 19 de octubre en el estadio de River. Sin embargo cuando llegue la hora de presentarse lo hará como Abel Tesfaye.

image.png

Este artista es uno de los más influyentes en el género, tanto asió que fue el primero al alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, motivo por el que para muchos fue muy sorpresivo que decidera cambiar su nombre artístico.