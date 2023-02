The Challenge Argentina: ¿Triángulo amoroso entre Octavio, Jujuy Jiménez y Claudia Albertario?

Hace una semana Telefe estrenó The Challenge Argentina y el reality ya está dando de qué hablar, más allá de las competencias que ponen a prueba las habilidades de los concursantes . Uno de los que más ha resaltado es el streamer Octavio Oky, originario de Santa Fe y quien es una personalidad de Internet, con más de 800 mil seguidores en Twitch.

¿Cómo estuvo el rating de The Challenge Argentina en su debut?

¿Dónde se grabó The Challenge Argentina?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCotBO3XLGgD%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Telefe (@telefe)

El joven de 22 años compartió un rato con Sofía Jujuy Jiménez en el jacuzzi y, tras decirle que se sentía atraído por ella, las cosas empezaron a tomar otro tono cuando se les vio juntos y tomados de las manos en el jardín de la casa de The Challenge Argentina.

“La magia... tu magia, mi magia...”, le decía ella. “No sé lo que pasa. Es una cuestión energética con Oky. Como que siento que nos conocíamos de antes. Me da mucha tranquilidad. Como que se acerca y me gusta”, dijo posteriormente la modelo.

Sin embargo, el participante de The Challenge Argentina confesó también lo que siente y las dudas sobre que sea mutuo. “Me cae muy bien y es muy linda. Pero no sé, ella es re piola con todo el mundo, no sé si ella quiere estar conmigo, digamos. Entonces, ante la duda, muy tranquilo”, dijo.

challenge3.png

The Challenge: la reacción de Claudia Albertario

El coqueteo fue intenso y generó una reacción en Claudia Albertario. “El chiquito juega a dos puntas”, dijo al notar la situación, ya que la noche anterior había pasado algo entre ella y Octavio Oky, en un momento de brindis y distensión.

“Ay, Oky, ¡qué lindo!”, lo saludó Albertario cuando él se le acercó a darle un abrazo como saludo. “¡Estás bella!”, le respondió él, de forma galante. “Sentí la necesidad de dejarle en claro que ella era la más linda del grupo. No sé por qué, sin ninguna intención”, agregó después el joven de 22 años en backstage.