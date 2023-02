"Tengo tus chats": Yanina Latorre desafía en vivo a Estefi Berardi en medio del escándalo con Fede Bal

El look Gucci con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en el cumpleaños de Neymar

Pero esto lejos de mantenerla al margen de la polémica, la puso en el ojo de todos. Pues, en el programa de hoy de LAM, Yanina Latorre la cruzó y le dijo mentirosa delante de todo el país. Además aseguró tener los chats que la implican con Fede Bal, asegurando que habrían tenido un romance.

https://twitter.com/PtcRecargado/status/1623483233974329346 Yanina Latorre y Estefi Berardi se dieron con todo en #Lam por los chats con Fede Bal

Que Opinas ? De qué lado estás ? pic.twitter.com/JErrwyVzGV — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) February 9, 2023

"Si querés cuento tu viernes, sábado y domingo, que lo tengo con lujos y detalles contado por vos y Fede Bal... Hermoso", tiró Yanina mientras la discusión subía de tono. Cabe destacar que Estefi Berardi y Fede Bal coincidieron en Carlos Paz el pasado fin de semana y se los vio juntos en varios eventos.

En medio del cruce que cada vez se ponía peor, Ángel de Brito tuvo que mandar a corte y las redes se encendieron con comentarios de los televidentes. Por supuesto, los memes no tardaron en llegar.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1623483334658519040 LAM en el corte pic.twitter.com/Jr3SgYkhgI — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 9, 2023

¿Estefi Berardi salió o no con Fede Bal?

“Tengo tus chats, mentís”, le dijo Yanina a Estefi Berardi. Aunque minutos antes aseguró que no expondría a una compañera, pero le tiró que ella sola se entregó al busca abogados para algo que aún no era público. “El que nada hace, nada teme... Para mí, en esto te autoincriminaste porque ella habló en potencial y la que tiene los chats soy yo y nunca iba a mostrar un chat tuyo porque soy buena compañera y tengo códigos. Yo no vendo a mis compañeras”, agregó.

Asimismo, Yanina Latorre insistió en que las conversaciones que tiene en su poder, no son truchas ni supuestos. Estefi Berardi se convirtió en tendencia en Twitter, y se mostró bastante incómoda con la situación que se vivió en vivo en el programa de Ángel de Brito. Además de negar haber tenido algo con Fede Bal, dijo que acudiría a sus abogados para saber qué hacer en esos casos si se llegaran a difundir sus supuestos chats.