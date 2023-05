¿Taylor Swift inició un nuevo romance?

Hace pocas semanas Taylor Swift puso fin a su relación con el actor Joe Alwyn luego de muchos años juntos. Sin embargo no pasaría mucho tiempo para que la cantante iniciara una nueva relación, debido a que según un medio inglés estaría saliendo con un artista británico.

Munchos indican que este aparente nuevo amor sería el motivo de su ruptura con Joe, sin embargo a pesar fue en abril que se habría dado a conocer la finalización del noviazgo, estos ya se habría separado en febrero, por lo que esta nueva persona no sería la causa de ello.

image.png

"The Sun" afirmó que la pareja se encuentra muy enamorada, aunque las cosas no lucen nada fáciles por los compromisos laborales de ambos, es por ello que el tabloide indicó que Taylor: “estaría muy orgullosa y emocionada por su relación y quiere darlo a conocer de forma pública”

¿Quién es el aparente nuevo amor de Taylor Swift?

El aparente nuevo novio de Taylor serpia Matty Healy, quien es el vocalista de la banda "The 1975", además se conocen desde hace un tiempo, debido a que en el 2014 fueron vistos juntos en varia ocasiones y se les relacionó sentimentalmente.

En esa oportunidad, Healy fue visto con remera de la cantante con la imagen del álbum 1989 durante un show que ofreció en Milwaukee. Días después la cantante asistió un concierto de la banda en Los Ángeles acompaña de Ellie Goulding y Selena Gómez.

image.png

Semanas después fue vista nuevamente saliendo de un show de Healy, motivo por el que en un programa de radio le preguntaron sobre eso y ello confesó: “Intercambiamos nuestros números telefónicos, así que veremos que sucede”.

Al escuchar esas declaraciones, el cantante de la agrupación expresó: “¿Qué puedo hacer, salir con Taylor Swift? Sería una sensación. No podría decirle no". A pesar de ellos meses después cambio de parecer al manifestar: “Todo es falso. Es una farsa. No hay ninguna relación ni nada sucediendo entre nosotros.”