Sylvester Stallone cumple 77 años ¿Cómo se ve hoy?

"Rocky" no es muy activo en las redes, sin embargo el pasado cuatro de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, subió una foto junto a su esposa Jennifer Flavin para festejar esa importante fecha, además de mostrar lo bien que luce y que todavía queda héroe de acción para muchos años más

La vida de Sylvester Stallone será llevada a Netflix

El actor no se limita en los absoluto, motivo por el cual sigue protagonizando muchas producciones, tal y como la cuarta parte de "Los Mercenarios", exitosa saga que comparte con otras grandes figuras que será estrenada en muy poco tiempo.

Además de ello en noviembre se estrenara en Netflix "Sly" un documental que repasara la vida y carrera del actor con escenas jamás vistas, parecido al que se estrenó hace poco en la misma plataforma sobre su amigo Arnold Schwarzenegger.

Sly | Sylvester Stallone Documentary | Official Teaser | Netflix

La nueva producción está dirigida por Thom Zimny, conocido por su gran trabajo en The Gift: The Journey of Johnny Cash. Este documental no solo se centrará en vida como actor, sino en las difíciles situaciones que atravesó y las lecciones que aprendió en el camino.

En uno de los adelantos de este documentas se puede observar al actor preguntarse “¿Qué es más saludable: vivir bajo la ilusión de que podrías haber sido grandioso? ¿O tener realmente la oportunidad de ser grandioso, y luego arruinarla, dándote cuenta de que eres un fracaso?”.

Seguramente este nuevo trabajo será del agrado de muchos de sus fanáticos que contaran los días para ver gran parte de su carrera y vida reflejada esta serie documental.