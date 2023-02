Super Bowl: ¿Cuánto ganará Rihanna por el show de medio tiempo?

Cabe mencionar que el show de medio tiempo del Super Bowl también es uno de los escenarios más soñados de los famosos, pues una gran cantidad de personas lo ven y eso provoca un impacto positivo en sus reproducciones musicales y, por lo tanto, en su fortuna.

¿Cuánto cobrará Rihanna por el show del Super Bowl 2023?

Lo sorprendente de todo es que Rihanna no cobrará ni un dólar por su participación en este evento, sino que lo hará completamente gratis. Pero esto no es decisión de la nacida en Barbados,, sino que los famosos que participan en el Super Bowl no cobran absolutamente nada.

Sin embargo, Rihanna comentó en entrevista con Vogue que aceptó esta invitación de participar en el Super Bowl en apoyo al exmariscal del campo Colin Kaepernick, quien fue vetado de la NFL por arrodillarse en protesta por el racismo sistemático y la brutalidad policial que se ha visto en diferentes partes del mundo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCi8KpteuaJU%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Asimismo, el sitio Warble Entertainment dio a conocer que un show de Rihanna tiene un costo de 8 millones de dólares, por lo que se desconoce si la también empresaria ha invertido parte de su dinero para su show, el cual se pretende que será uno de los más emblemáticos en la historia, pues como se mencionó anteriormente, será el regreso de la cantante a la música.

Incluso, se ha especulado que esto también será la puerta para que Rihanna promocione su música y hasta lance una nueva gira musical, lo cual sería un boom dentro de la industria musical. Pero solo falta esperar a este domingo 12 de febrero.