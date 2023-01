Steve Harvey será reemplazado en el Miss Universo: habrá nuevas presentadoras

Uno de los aspectos singulares del comediante fue el haber pasado a la historia por un error inédito en 2015, cuando anunció como ganadora a la colombiana Ariadna Gutierrez, con lo que su país lograba el hito que solo tiene Venezuela de ganar la corona dos años consecutivos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCdLnao7reWl%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Steve Harvey (@iamsteveharveytv)

Sin embargo, mientras la miss celebraba, Stebe Harvey tuvo que aclarar que había sido una confusión y que en realidad el triunfo en el Miss Universo era para Miss Filipinas. En 2018, la entonces Miss Colombia visitó el show de Steve y hablaron al respecto. Ella dijo que el incidente cambió su vida.

El estadounidense apuntó: "Su padre es con quien de verdad quería estar bien… porque cualquiera que le haga eso a mi hija, buscaré su trasero por mucho tiempo".

Los cambios en Miss Universo

La salida de Steve Harvey como presentador traerá consigo cambios, entre ellos están en la lista el estreno de nuevas presentadoras. El medio Varierty informó que en la lista de nuevos ingresos están la ex Miss Universo 2012 Olivia Culpo y Jeannie Mai Jenkins, animadora el reality America's Test Kitchen: The Next Generation.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnAnhmXjE1l%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Olivia fue la anfitriona por primera vez el Miss Universo durante la edición 69 (Miss Universo 2020) con Mario López en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, mientras que Jeannie fue la anfitriona de la edición 63 (Miss Universo 2014) en el FIU Arena.

A ellos se unirán Miss Universo 2018, la filipina Catriona Gray, y Zuri Hall de American Ninja Warrior y la corresponsal de Access Hollywood, llevando detalles tras bastidores.