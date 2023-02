Sorpresa en Gran Hermano: ¿Por qué Julieta Poggio no salvó a Romina de placa?

Sin embargo, esto no fue así. Y la razón habría sido una conversación previa a la gala de nominación, donde la exdiputada le pidió que de quedar en placa no quería que la salvaran. Al contrarío, quería medir el apoyo del público y que su futuro dentro de 'Gran Hermano', sea decidido por ellos desde sus casas.

"Me encantaría que la gente me acompañe hasta lo último, hasta el final... El apoyo más bonito es la gente, que te elijan, que te digan sos vos... Yo le había dicho a Juli que no quería que me salve, yo quiero estar en la casa porque la gente me elija, no por mis compañeros", fueron las palabras de Romina en una charla de las últimas horas con Marcos.

Julieta Poggio respetó la decisión de su amiga, y decidió no salvarla. Por supuesto, esto tomó por sorpresa al resto de los compañeros de la casa, y dentro del confesionario, 'Disney' aseguró que en esta ocasión no salvaría por afinidad, sino por estrategia.