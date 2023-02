¿Sorpresa? Este es el cuarto familiar en salir de 'Gran Hermano'

El conductor arrancó diciendo quien se queda un día más en el reality, y no fue otra que Valentina , la hermana de Marcos , que en el poco tiempo que tiene dentro de la casa se ha convertido en una de las preferidas.

Al final de la noche todo se decidió entre dos: Rodolfo el papá de Nacho y Gladys la mamá de La Tora, generando mucha tensión e incomodidad en la casa.

Después de unos minutos llenos de mucho supenso, Santiago apareció para anunciar quien seguia en competencia era Rodolfo, por lo que Gladys debia abandonar la casa inmediatamente.

Gladys fue a recoger su valija y luego se despidió de todos y muy especial de La Tora que a pesar de las discusiones quedó bastante triste por su salida.

La reacción de La Tora luego de que su mamá quedara eliminada de 'Gran Hermano'

Hace unos días, La Tora tuvo una discusión con su mamá Gladys que generó una fuerte plémica en las redes, en la que inmediatamente comenzaron a criticarla.

Esto produjo que muchos seguidores del reality comenzaran a apoyarla, por lo que hizo pensar que podia seguir en la casa unos días más.

Sin embargo esto no fue así y al final eligieron a Rodolfo, el papá de su pareja en la casa, por lo que no le quedó otra si no despedir a su madre.

A pesar que al principio de la eliminación lo tomó bien, cuando se dirigió a la puerta no pudo evitar quebrase un poco.