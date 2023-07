Silvina Luna sale de terapia intensiva: "Está consciente y activa"

Silvina Luna: así ha evolucionado la salud de la ex Gran Hermano

Hermano de Silvina Luna: "Su vida cambió y ya no va a ser lo mismo"

“Silvina Luna salió de la terapia intensiva en donde estaba. No quiere decir que esté muchísimo mejor esto. Ojo, no quiero crear falsas expectativas, tampoco” , dijo el conductor de LAM quién ofreció más detalles de la salud de la modelo, quien está internada en el Hospital Italiano desde mediados de junio .

Los avances en la salud de Silvina Luna

“Día por medio voy preguntando cómo está Silvina... Al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Y me cuentan que hoy la cambiaron de piso. Ya no está en el piso de la terapia intensiva donde están todos. Pregunté si estaba en sala común, pero me dijeron que está en una habitación aunque con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, añadió el periodista.

También indicó los motivos que llevaron a los médicos a tomar la decisión con Silvina Luna. “Me explicaban los médicos que esto lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente. Mientras estuvo intubada y sedada, no se daba cuenta dónde estaba”, dijo.

"Pero como Silvina tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa, prefirieron hacer esto que hacen frecuentemente en muchas clínicas, con el mismo control, exacto, de una terapia intensiva”, agregó..

También aseguró que a Silvina Luna “Le está haciendo mucho bien todas las muestras de cariño, de afecto, de fe, los rezos, las virgencitas, las cartitas, todo lo que le manden. Los que quieran, pueden seguir haciéndolo, que familiares, amigos y el personal del Italiano lo reciben”, indicó Ángel de Brito para dar contexto a la internación de Silvina. Sin embargo, asegura que desde el entorno de la modelo dicen que ella “no quiere visitas, no quiere ver a nadie porque se siente débil”. En esa línea, el periodista agregó: “Los que la conocemos bastante y hemos trabajado con ella, sabemos que es muy coqueta. Así que no quiere mostrarse así”.