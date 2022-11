¿Shakira se baja de cantar en el Mundial Qatar 2022?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkhGwvuD5HI%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sin embargo, este jueves Shakira ha informado que finalmente no participará en el Mundial Qatar 2022, según publicó EFE, luego de consultar a fuentes de su entorno. "Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial", han indicado las mismas fuentes a la agencia internacional.

De esta forma, Shakira se suma a otras estrellas que han decidido no participar en este gran torneo debido por su rechazo a la situación social y política del país sede.

Por qué Rod Stewart rechazó cantar en el Mundial Qatar 2022 por una fortuna

El artista Roderick David Stewart, mejor conocido como Rod Stewart se convirtió en noticia este martes, luego que confesara que rechazó la propuesta de cantar en el show del Mundial Qatar 2022 por una alta suma de dinero, sumándose así a la decisión también tomada recientemente por la cantante británica Dua Lipa.

Fue durante una entrevista exclusiva con el diario 'The Sunday Times', que Rod Stewart dijo abiertamente que por motivos de ética no quería formar parte de los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022: "Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses, para que tocara y lo rechacé, no me pareció correcto", comenzó diciendo el músico, revelando la exorbitante cifra que le ofrecieron.

Y más adelante agregó contundente: "Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", dijo Rod Stewart sobre las razones que lo llevaron a rechazar la invitación para formar parte del Mundial Qatar 2022.