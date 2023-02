Shakira sacó un buzo con su frase icónica y se agotó en tiempo récord

" La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan ", es sin duda la frase que más popular de Shakira en la "BZRP Music Sessions, Vol 53" junto al cantante argentino Bizarrap. Ahora la cantante puso a la veta un buzo con esa parte de la letra y se vendieron todas.

Ahora si desea adquirir unas una de estas prendas, tendrás que esperar en una larga lista de espera para poder obtener el producto.

Este particular buzo fue diseñada por su sobrina Isabella Mebarak. También se destacó que es una edición limitada y su valor es de 60 dólares.

image (24).jpg

La controversial canción de Shakira en San Valentín: "Tal vez yo mate a mi ex"

Shakira volvió a causar revuelo en Internet. La famosa cantautora colombiana hizo una publicación que desató la ola de especulaciones sobre la intención de una canción que interpretó en un video. En pleno Día del Amor y la Amistad apareció trapeando y cantando, en tacones.

A poco de estrenar Copa vacía, su esperado nuevo single junto a Manuel Turizo, publicó un vídeo en su perfil de Instagram en el que aparece limpiando el suelo de la cocina vestida de negro con unos impresionantes tacones de aguja mientras canta Kill Bill, una de las canciones más conocidas de SZA.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sin escribir alguna descripción que índice que la intención del video, las imágenes de éste lo dijeron todo, Shakira apareció trapeando, haciendo su quehacer, en su casa con una polémica canción que narra que asesinó a su ex.

De inmediato saltaron las dudas y la polémica: ¿Cuál fue la canción? ¿Es dedicada a Piqué? Lo cierto es que la cantautora causó revuelo en redes sociales. El clip acumuló más de dos millones 800 mil “me gusta” y más de 48 mil comentarios.

Fue así como, los usuarios de redes sociales de inmediato la relacionaron con Gerard Piqué ya que han tenido una tormentosa separación en medio de rumores de infidelidad por parte del exfutbolista.

image.png

La canción es de la famosa SZA y se llama Kill Bill, incluso el video original de ésta tiene ese toque de Tarantino en el rodaje protagonizado por Uma Thurman, ambiente que es retomado por la cantante.

En el fragmento que canta la artista en el vídeo se pueden escuchar los siguientes versos: "Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola".