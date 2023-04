Shakira mostró que es toda una "Barbie"

No obstante eso no le ha impedido compartir cn sus fanáticos en las redes tal y como lo hizo recientemente, mostrando varias imágenes con el look de la famosa miñeca. Allí utilizó sus atuendos de las recientes canciones que lanzó; como lo fueron la 'Session 53' junto a Bizarrap y 'Te quedó Grande' junto a Karol G.

image (15).jpg

Además de las imágenes escribió sobre lo que significa para ella lucir como la muñeca “Esta Barbie es ORGULLOSA DE SER LATINOAMERICANA”, dándole mucho valor a su origen.

image (16).jpg

¿Cuándo se estrena la pelicula Barbie, la cual Shakira espera con ansias?

Después de que Shakira mostrara su look como Barbie, uniéndose al furor de la película, muchos comenzaron a preguntarse cuando se estrena para poder verla, debido a que la producción además de tener grandes figuras reflejará todo el mundo de la famosa muñeca.

La película se estrenará el 21 de julio en cines, siendo uno de los grandes eventos cinematográficos para este 2023 y ahora, semanas después de haber lanzado un teaser donde se le rendía tributo al filme 2001: Una odisea del espacio, la Barbie de Greta Gerwig lanza su primer tráiler oficial.

En este tráiler se confirma la trama de la película, en la que veremos a la icónica muñeca de Mattel viajando desde Barbieland al mundo real. Este adelanto también confirma lo que se había rumorado: Margot Robbie, que interpreta a Barbie y además protagoniza el film, no será la única muñeca de la película.