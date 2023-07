Selena Gomez se emocionó al cantar un tema que le habría dedicado a Justin Bieber

Pocos antes de festejar a lo grande su cumpleaños, Selena Gomez sorprendió a sus seguidores, al publicar un video, en sus redes, tocando el tema Lose You To Love Me, el cual lanzó en el 2019 y aparentemente estaría dedicado de manera especial a su ex pareja Justin Bieber .

Luego de haber cantando el tema, se disculpó con sus fanáticos, debido a que según sus palabras no es la mejor interpretación que ha hecho, además decidió retirar los comentarios de la publicación porque es una de las ocasiones que más ha logrados sentir la canción.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FReporteroRosa%2Fstatus%2F1681304660072886273&partner=&hide_thread=false Ayer [17/7], Selena Gomez compartió en TikTok un vídeo interpretando el tema ‘Lose You to Love Me’, el cual lanzó en el 2019 y, los fanáticos creen que está dedicado a Justin Bieber.

El clip lo grabó cuando probablemente estaba escribiendo la canción y por eso mismo… pic.twitter.com/ds2bkRNZAC — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) July 18, 2023

“Me prometiste el mundo y me lo creí. Fuiste mi prioridad y te encantó, prendiste fuego a mi bosque y lo dejaste arder. Desafinaste mis coros porque no eran tuyos. Vi las señales y las ignoré. Todo de color de rosa, todo distorsionado. Incendiaste mi propósito, y lo dejé arder. Disfrutabas del dolor, porque no era tuyo. Siempre nos tirábamos con los ojos vendados”, fueron las líneas que cantó Selena.

El regaló que le pidió Selena Gomez a sus fans

El pasado sábado 22 de julio, la actriz y cantante arribó a los 31 años, generando que millones de personas la felicitaran en sus redes, es por ello que además de agradecerles de manera especial a todos, aprovechó para hacer un particular pedido.

“Estoy agradecida por tanto en mi vida y una de las cosas por las que estoy más agradecida es por el trabajo que hemos podido hacer con Rare Impact Fund a través de @Rarebeauty. Gracias a USTEDES hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida”, inició.

image.png

“La gente me sigue preguntando qué quiero para mi cumpleaños, y yo le digo a todos lo mismo por favor, no me des nada, pero si quieres hacer algo por mi cumpleaños, por favor dona a Rare Impact Fund. Si tienes los medios, considera donar para ayudarnos a marcar la diferencia. ¡LOS QUIERO A TODOS!”, cerró con la especial petición.