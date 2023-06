Selena Gómez confesó el motivo de su mudanza a París

Selena Gomez e1490716942638.jpg

Aunque muchos sabían de su estadía en el país europeo no estaban al tanto del motivo que la llevó a radicarse allí, por lo cual hora fue que decidió confesarlo, seguidos de muchas imágenes que subió para mostrar algunas de las actividades que realizó.

Este fue el motivo que llevó a Selena Gómez a instalarse en París durante dos meses

Selena estuvo en grabando una película, tal cual como lo reveló en su Instagram: “Gracias, París, por ser mi hogar durante dos meses. Me ha encantado cada momento. Trabajar en esta película me ha cambiado la vida por completo. ¡No puedo esperar a compartir más pronto! Los quiero a todos”, escribió.

Esta película significó un gran cambio para la vida de la actriz, tal y como lo definió con sus palabras. Sin embargo hasta los momentos no se han dado muchos detalles de la trama, el nombre y el resto del elenco que la acompañó durante el rodaje.

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Como era de esperarse muchísimas personas comentaron la publicación entra ellas la actriz Zoe Saldaña, quien no tuvo más que palabras de elogios para Selena: “¡Estás magnífica en esta película! Es un honor haber trabajado contigo, señorita”, le escribió.

Se esperar que en los próximos días regrese a los Estados Unidos para continuar con sus proyectos musicales y la exitosa serie "Only Murders in the Building".