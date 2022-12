¿Se hunde la 'Frodoneta'? Cancelan a Agustín de 'Gran Hermano' en redes y estallan los memes

En las últimas horas, el jugador apodado "Frodo" hizo un desagradable comentario en una charla con sus compañeros hombres, que no pasó desapercibido por el público y que le ha costado la cancelación en redes, al punto que son muchos los que desde ya han decidido "bajarse de la Frodoneta", así como han llegado a pedirle a aquellos famosos que lo bancaban, que se retracten.

Todo comenzó con una charla que se hizo viral en redes, donde aparece Agustín con Alexis, Maxi y Marcos hablando sobre mujeres. Y "Frodo" confesó que tenía fotos íntimas guardadas en una carpeta de Drive, de las chicas con las que hablaba y le enviaron alguna vez.

"Por suerte yo tengo en el Drive guardado las fotos. Así que si se mandan 'algún moco' hago así: saco la carpetita y empiezo", fueron las palabras textuales de Agustín, por las que es cancelado ahora en redes.

https://twitter.com/Sor1178/status/1599177054242709504 Agustín acaba de decir que tiene en drive una carpeta con todas las nudes que le mandaron las chicas para usarlas por si ellas se mandan alguna. Así o más nefasto? Lo tendrían que denunciar. #Gh2022 #GH22 #GranHermano pic.twitter.com/nYyPy6ypkw — m (@Sor1178) December 3, 2022

Explotaron los memes contra Agustín de Gran Hermano en redes

El video se hizo rápidamente viral en redes, y los usuarios de Twitter no dudaron en cancelar al participante y aseguraron que se bajan de la 'Frodoneta', es decir que le quitan su apoyo a Agustín, quien paradójicamente se perfilaba como uno de los posibles finalistas de 'Gran Hermano'

"Oficialmente me bajo de la frodoneta", "Qué decepcionante resultó ser Agustín", "Ya no es Frodo. Ahora es Ramsay Bolton. Psicópata", "Esto da asco, deben penalizarlo", "No pueden justificar este comentario de Frodo, es el límite", "La Frodoneta quedó vacía después de esto", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

https://twitter.com/matzorama/status/1599604255630901249 La frodoneta hace 2 semanas / la frodoneta hoy pic.twitter.com/2CRf1QgaLM — MATZORAMA (@matzorama) December 5, 2022

https://twitter.com/gerescobm/status/1599212412464664576 Oficialmente me bajo de la frodoneta. Que decepcionante resultó ser Agustín.



Ya no es Frodo. Ahora es Ramsay Bolton. Psicópata.#GranHermano #GH22 #GH2022 pic.twitter.com/eDJP0rl87H — GERE (@gerescobm) December 4, 2022

Por otro lado, varios "tuiteros" coincidieron en que los artistas que se "subieron a la Frodoneta", como Duki, Emilia y Bizarrap, se retracten y pronuncien al respecto.

https://twitter.com/martinpepa/status/1599554560628232192 Vi los videos de Agustín y después busqué el contexto para no quedarme con la primera impresión… fue peor el contexto. Me bajo de la Frodoneta y espero que afuera pueda deconstruirse con esto y aprender como todos hacemos día a día. #GH2022 — Martin Pepa (@martinpepa) December 5, 2022