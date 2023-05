Santiago del Moro llenó de ternura las redes al subir una foto de su hija Santa

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsHw6e9OhWd%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by SANTIAGODELMORO (@santidelmoro)

Además de ello le dedicó un mensaje para acompañar la imagen: “Hay miradas que duran para toda la vida”. “Para los que me preguntaban cómo está Santa, nuestra bebé amada. ¡Les debía una foto! Gracias por tantos mensajes de buena onda amigos de cada día”.

Las reacciones de los famosos luego de Santiago del Moro subiera una foto de su hija Santa

En poco menos de un día de haber subido la imagen, produjo más de 200 mil me gusta, además de una gran cantidad de comentarios que incluyen a muchos famosos como Lizzy Tagliani quien escribió: “Basta de publicar mis fotos de bebé… Ah no, pará, jajaja Más linda no se puede. Qué dulzura”.

Por su parte Claudia Villafañe escribió: “Es una muñeca”, otra de las celebridades que le dejó un mensaje fue Catherine Fulop: “Una belleza, igualita a la tía Cathy”, mientras que la ex participante de Gtan Hermano Julieta Poggio agregó: “Ay Dios”.

Cabe destacar que hace casi dos meses el conductor y su pareja bautizaron a la pequeña, eligiendo como madrina a Analía Franchín, quien muy emocionada escribió en sus redes: “Y un día me convertí oficialmente en la MADRINA (babosa) de esta niña tan tan especial para mi", inició.

"Especial porque amo a sus padres con el alma y porque siento un orgullo inmenso de haber sido yo la elegida. SANTA hermosa de mi corazón, te acompañare por siempre y prometo ser la madrina más Gamba del mundo. Te amo Santa. Los amo @santidelmoro @totecuadros Gracias miles”, cerró.