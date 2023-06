Santi Maratea confesó lo que sucedió con Guillermina Valdés ¿hubo romance?

Santi Maratea reveló si tuvo o no una historia de amor con Guillermina Valdés

Muchos meses lleva el rumor del supuesto romance que hubo entre el influencer Santi Maratea y la ex de Marcelo Tinelli ; Guillermina Valdés , en el que en muchas ocasiones han sido muy claros al decir que no existe una relación sentimental entre ellos.

Santi Maratea y Guillermina Valdes.jpg Así reaccionó Santi Maratea luego de que le preguntaran si estaba saliendo con Guillermina Valdés

Una de la primeras preguntas fue muy directa sobre si está saliendo con Guillermina, lo que Santi respondió: “No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día. Basta, por favor. O sea, viste que yo no hablo de eso”, expresó y agregó: “Hablé el otro día, pero no la veo hace unos meses”.

Lo que dijo Guillermina Valdés sobre los rumores de un romance con Santi Maratea

Desde que Guillermina finalizó su relación con Marcelo Tinelli, se han generado muchos rumores sobre que ya tendría pareja, por lo que recientemente habló sobre ello en una nota con "Socios del Espectáculo", dejando todo muy claro al respecto.

"Se me vinculó con mucha gente, y con mucha más que… Sigo sola. Y no lo digo mal: sigo sola y estoy contenta”, y luego habló sobre lo que pasó con el influencer: “Somos conocidos. ¿Cuánta gente se conoce en el ambiente? Bueno, salís a comer con alguien conocido y ya está”, se sinceró.

Guillermina Valdes (1).jpg Guillermina Valdés explicó el motivo del por qué salió de "Loft"

“Pero el día de San Valentín…”, insistió el paneslita sobre lo que pasó ese día, que fue uno de los motivos para iniciaran los fuertes rumores de romance entre ellos. Esto generó que la actriz fuera muy honesta y aclaro lo que paso en esa fecha tan especial para muchos.

“Pero… ¡Ahí la pifiamos! Porque no teníamos nada que ver con San Valentín, ambos juntos. Y aparecimos ahí. Estuvimos mal, no nos dimos cuenta. No nos importa. Somos conocidos”, sentenció.