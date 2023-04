¿Rusherking le dedicó una canción a la China Suárez? Su contundente respuesta

La China Suárez fue la primera en anunciar la separación del rapero, con quien mantuvo una relación por nueve meses. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel . Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió en Instagram.

chinasuarez4.jpg

Poco después fue el turno de Rusherking, quien no fue tan emotivo como su ex. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, escribió en las historias de Instagram.

Rusherking: el comentario sobre su canción "Intensidad"

Desde entonces, el cantante no ha vuelto a mencionar el tema de su ruptura, caso contrario a la China Suárez, ha respondido mensajes que seguidores han dejado en su publicación. Sin embargo, cualquier gesto de cada uno de ellos, ahora sus seguidores lo toman al pie de la letra.

Fue así como el nuevo tema de Rusherking, titulado Intensidad, dio que hablar por el contenido de su letra y hubo muchos que especularon con que sería dedicado a la China Suárez.

Una posibilidad que el mismo rapero desechó con una corta pero tajante publicación en sus redes. “La tengo guardada hace un año ya la puta madre”, agregó, dejando en claro que la letra ya había sido escrita antes de que conociera a la China Suárez.