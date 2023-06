Rusherking: las confesiones de Mar Lucas sobre los rumores de romance

No ha pasado mucho tiempo desde la separación con la China Suárez para que circularan rumores que vinculan a Rusherking con una nueva relación sentimental . Uno de los más insistentes es la posible relación romántica entre el trapero y la influencer española Mar Lucas.

Las confesiones de Rusherking sobre sus romances: "no puedo tener una relación normal"

Y tras esto, los rumores de una relación que al parecer habría empezado en la fiesta Bresh, fueron creciendo ya que los artistas, continuaron viéndose e incluso compartieron fotos juntos.

Las confesiones de Mar Lucas sobre Rusherking

Aunque Rusherking no ha emitido comentarios al respecto, fue la misma Mar Lucas quien rompió el silencio en una entrevista con la influencer mexicana Paola Sasso. “Hay rumores de que andas con Rusherking... Yo estuve stalkeando así y de repente salías con una chamarra muy similar a la de él, ¿andas con el? ¿No andas con él?”, le preguntaron.

La respuesta vino de inmediato: “No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”, respondió mientras se reía, nerviosa.

“¿Y por qué? ¿Por qué no hay algo más? ¿No se explica lo suficiente? ¿Hace falta el ramo de rosas, los pétalos y la historia de película? ¿O qué le hace falta para darle el sí?”, repitió la entrevistadora y la respuesta fue: “No sé. De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”, dijo.

“Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da buenos consejos, me ayuda mucho en la música... Y nada, muy bien”, agregó Mar Lucas, misteriosa. “Y síguela luchando, papá. Si quieres a esta reina, hay que seguirle luchando”, cerró la presentadora mientras la española seguía riéndose.