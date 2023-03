¿Rosalia y Rauw Alejandro comprometidos?

Ademas del video, escribió un emotivo mensaje de lo que ha significado su relación: "Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente indisponibles)”, añadió la cantante. “Contigo fue la primera vez que no sentí eso", inició.

"Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, cerro.

Rosalia y Rauw Alejandro realizaron tres temas juntos

En medio de todo el tema del comrpomiso de la pareja, hace algunas horas presentaron tres temas como lo fueron: "Beso", “Vampiro” y “Promesas”, El cantante ya había anunciado que vendría una sorpresa al final de los videos.

Apesar que tienen juntos tres años, esta es la primera vez que hacen pareja en la ficción. Cabe destacar que la primera ocasión quie se mostraron como novioi delante las cámaras fue fonalizando el 2021 en España cuando se dieron un gran beso frente al streamer Ibai Llanos.

En esa ocasión la cantante expresó: “Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación. Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente indisponibles)”.

