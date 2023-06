Rosalía revela detalles de su futura boda con Rauw Alejandro

Rosalía aprovechó la oportunidad para lanzar algunos detalles sobvre su sonada boda, luego de que se difundieran detalles del compromiso matrimonial de ambos.

Rosalia y Rauw Alejandro (1).jpg ¿Rauw Alejandro le pidió matrimonio a Rosalia?

La boda de Rosalía y Rauw Alejandro

"Parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya para la vuelta", dijo con una enorme sonrisa de felicidad. "Tengo por ahí vestidos guardados. Un vestido de Vivienne Westwood me gustaría", contó sobre su traje de novia.

Rosalía contó también cómo romántica pedida de mano. "Me lo pidió de una manera muy bonita. En Puerto Rico, en casa de sus abuelos que está en la montaña y se veía todo Puerto Rico. Se veían fuegos artificiales porque habían sido las campanadas".

View this post on Instagram A post shared by (@elhormiguero)

Rauw Alejandro esperó a que toda la familia había subido a la terraza para hacerlo: "Yo no me lo esperaba". Emocionada, recordó aquel instante: "Veo que se me arrodilla y buscaba algo y no lo podía sacar. Era la caja, la tenía ahí encajada... y me sacó el anillo y me pidió que me casara con él".

En ese momento no pudo evitar la emoción, tal y como se puede comprobar en el vídeo de su canción: "Me puse a llorar lagrimones". Y, aunque no pudo dar más detalles de la ceremonia o de cómo será la fiesta, comentó que podría ser algo muy pequeño e íntimo, muy diferente a la comentada boda de Tamara Falcó, que se vive día a día en El Hormiguero.