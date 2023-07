Romina Uhrig se sinceró sobre su relación con Walter Festa

Recientemente la ex participante fue entrevistada en Intrusos , en el que dio todos los detales de su situación con el padre de sus hijas, admitiendo que está atravesando una crisis: “Estoy en un impasse en la relación”, inició y agregó: “ Estuve un mes afuera de la casa y después volví. Son cosas por ahí mías que me pasan, de una separación, no la pase bien, son cosas por ahí más nuestras ”.

image.png

“Hay un montón de cosas con las que no nos ponemos de acuerdo. Tengo heridas que me quedaron de otras cosas”, sumó la ex diputada sobre el tema, dejando totalmente claro que este distanciamiento fue una decisión solo de ella.

¿Qué pasa entre la relación de Romina Uhrig y Walter Festa?

Durante la entrevista, Romina fue sincera y pesar de todo lo que ha pasado expresó: “Yo sigo confiando en él, sé que lo que se dice es mentira, por algo me casé con él y tuve dos hijas, se la persona que es, estuvimos 8 años viví cosas hermosas con él”.

Seguidamente le preguntaron si esta era la separación definitiva a lo que ella respondió de manera contundente: “No sé. Yo tengo un gran cariño por él”. Ahora habrá que esperar lo que suceda en las próximas semanas para saber cuál será el destino de la pareja.

romina-uhrig-.jpg Romina dio todas sus razones para entrar a Gran Hermano

Hace poco cuando Romina asistió a LAM habló de cómo fue su primera separación con Walter: “Walter se quiso separar, yo la pasé recontra mal. Cuando me llamaron de Gran Hermano para decirme que había quedado yo no sabía qué hacer por mis nenas. Cuando me confirman mi entrada al programa, Walter me dice ‘quedate tranquila, yo me ocupo de las nenas’. Pero él se quiso separar, estaba pasando un mal momento, no creo que haya sido por otra persona. Había hecho una mala inversión”, manifestó.