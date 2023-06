Romina Uhrig reveló cuál fue su motivación para entrar a Gran Hermano

La pasa temporada de Gran Hermano muchos participantes generaron comentarios fuera de la casa, los cuales algunos de ellos no fueron positivos, siendo uno de ellos Romina Uhrig quien a pesar que varios de los espectadores no la querían, logró legar hasta las instancias finales de la competencia.

Romina de Gran Hermano.jpg Romina Uhrig sorprendió a muchos luego de sus recientes declaraciones

“Me da bronca haber sufrido tanto, haberla pasado mal, porque afuera estaban mis hijas mirándome por la tele, y yo sufría todo eso porque ahí adentro es como que estás solo, más allá de los micrófonos y las cámaras. No tenés idea de la dimensión, ni tampoco sabíamos todo lo que provocaba Gran Hermano afuera”, inició.

Romina Uhrig reveló lo que le pasó por la mente cuando estaba muy cerca de la final

“Yo extrañaba a mis nenas, y la producción me decía que me quedara tranquila, que si pasaba algo me iban a avisar. Pero era extrañarlas mucho, hasta que un día di vuelta las fotos (que tenía de ellas en la casa) y me decía: ‘Tengo que seguir", expresó.

"Y me jugaba en contra el pensar si valdría la pena lo que estaba haciendo, porque nunca dije que entré por una casa (de premio), entré a algo que a mí siempre me gustó: estar en la tele, conducción, teatro. Yo no paro, sigo estudiando”, añadió recordando el instante.

“Me enteré que Laura Ubfal me defendió y Marisa Brel no, pero no es algo que quiera ver: lo que hace mal no lo veo, y la gente opina porque es gratis opinar, pero no se pone en el lugar del otro”, destacó sobre las críticas recibidas durante su estadía en la casa y agregó: “Yo sé dónde me exponía, pero no imaginé que lo harían con tanta maldad, no sé si es porque estuve en la política, pero con mis hijas también”.

romina-gran-hermano.jpg Romina reveló las palabras que le dijo su sobrino Fabián Herrera

“Yo estoy muy tranquila. Además soy una mujer muy creyente. Muchos de los que me conocen me preguntaron cómo hice para aguantar tanto, y yo oraba todas las noches y sé que Dios me dio las fuerzas. Sí me duele que haya gente tan mala que no piensa en mis hijas, por ahí en la más grande, que sufrió un montón, y nunca imaginé que podría pasar”, sumó para dejar el tema claro.

“Me dijo que esto es lo que siempre soñé y ahora no me tiene que importar nada y tengo que seguir por mis sueños”, finalizó casi al punto de quebrarse.