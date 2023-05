Romina de Gran Hermano fue contundente ante los rumores de un romance con L-Gante

Uno de los temas que más ha dado que hablar en las últimas semanas, fue el de una posible relación sentimental que habría iniciado la ex Gran Hermano Romina Uhrig con el cantante L-Gante . Es por ello que ahora la ex diputada ofreció unas declaraciones al respecto.

“Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero” , explicó Romina luego de que en el ciclo "Socios del Espectáculo" hablaran sobre un creciente encuentro que tuvo con el cantante. Sin embargo eso no es todo lo que tuvo que decir sobre ello.

image.png

En el show radial de "El show de Ulises Jaitt" el periodista quiso saber más sobre el tema por lo que la respuesta de Romina fue muy contundente: "No, chicos. Por una foto digamos... Me cayó re contra bien pero no, no pasó nada. Charlamos, todo bien pero no pasó nada. No es mi perfil, es muy chico. Tiene 23 años".

En medio de los rumores de un romance con L-Gante, Romina ex Gran Hermano sorprendió con un nuevo look

Una de las participantes de Gran Hermano que a pesar que fue criticada por algunos seguidores logró llegar muy lejos en la competencia fue Romina Urigh quedando muy cerca de los tres finalistas Nacho Castañes Julieta Poggio y el gran ganador Marcos Gonocchio.

Una vez fuera de la casa la ex diputada ha logrado cautivar a muchos seguidores, debido a que cada día suma a más a sus redes, por lo que recientemente causó un gran impacto debido a que decidió hacerse un radical cambio de look.

image.png

Romina a quien muchos la recordaran por sus fuertes discusiones con Alfa y por sus comentarios sobre algunos compañeros que generaron polémica, logró a enamorar a muchos con su nueva apariencia, bastante distinta a como se había mostrado anteriormente.

Para sorprender a sus fanáticos, Romina subió una foto luciendo el cabello un poco más claro, además de unas mechas doradas y unos bucles que hicieron resaltar sus facciones, llamado mucho la atención, motivo por el que recibió una gran cantidad de halagos.