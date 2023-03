Romina ex de 'Gran Hermano' volvió a cancelar su visita a 'LAM' ¿Qué sucedió?

Esto resutó una gran molestia en Ángel de Brito y sus angelitas que hicieron un fuerte descargo por la decisión de la ex diputada de no poder asistir. Sin embargo el conductor reveló más tarde que iría el jueves pero solo unos minutos.

"Tenía que venir el martes o miércoles como lo han hecho todos. Telefe la mandaba primero el miércoles, después nos pidió pasarla a jueves o viernes. Dije que 'no', que venga el miércoles y ella no quería. Por primera vez, inició Ángel.

Romina Gran hermano.jpg Este lunes Romina se reencontró con sus hijas luego de cinco meses

"Me sugieren de Telefe de grabar un mano a mano durante el día para pasarlo a la noche. Digo también que no, que todos fueron tratados igual, los que rendían y los que no. Y ayer antes de salir al aire nos dicen que Romina no iba a venir ningún día a LAM", detalló.

Romina volvió a informar que no iba a asistir a 'LAM'

"Después, anoche a la hora que tuiteo, me avisan que se arrepintió y viene hoy 'media hora'. Pero viene justo el día que yo no estoy y que leí las causas de ella. Yo me había pedido hace tiempo este jueves y viernes, y el programa lo conducirá Yanina", resaltó.

El conductor siguió haciendo su descargo contra Romina, a pesar de que aún no se había enterado que no iría al programa: "Y te aclaro que el personaje que más cuestionamos durante toda su estadía en la casa fue Alfa y no Romina. Ahora no viene el día que no estaré".

Minutos después Ángel informó con sorpresa que la ex diputada no visitaría el espacio televisivo por esta razón: "Romina esta descompuesta. Suspendieron todas las notas, incluso se bajo de Georgina (Barbarossa) que tenia que ir hoy, de lo de Rial y nuevamente de #LAM".