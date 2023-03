Romina ex de 'Gran Hermano' no fue a 'LAM' y esto dijeron las angelitas

Romina decidió no ir a 'LAM'

Uno de los ciclos que esperaba su presencia hoy, era ' LAM ', conducido por Ángel de Brito , sin embargo el conductor sorprendió a todos al decir: “ Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante de GH que no va a venir a LAM. Nos acaba de avisar hacer un ratito que prefiere no participar del programa ”, inició.

“Salió de la casa, participa martes y miércoles del debate, no sé si estuvo en un programa más... Y tiene la misma recorrida mediática que tienen todos habitualmente. Pero decidió no venir a LAM. La gente de Telefe, que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, como todos los otros", agregó.

Angel de Brito (1).jpg

"Inclusive nos ofrecieron grabar un mano a mano, si ella quisiera. Por ahí no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo. No, tampoco. No hay ninguna posibilidad”, cerró.

La reacción de las angelitas luego de que Romina decidiera no asistir a "LAM"

Después de que Ángel hablará de ello, de inmeadiato las angelitas dieron su opinión: “¡Qué cagona que resultó! No lo puedo creer”, expresó Nazarena y agregó: “No puedo creer que una mujer que tiene los ovarios de dejar a sus tres hijos y bancarse toda la que venga, que no pueda venir a sentarse acá”,

Seguidamente Ángel habló sobre la situación de ella en la política fuera de la casa: “Más allá de las negaciones de ella, les voy a dar información. (Walter) Festa tiene dos investigaciones: una por defraudación a la administración pública, peculado y falseadad ideológica en Moreno".

"Todo esto que se denuncia, Romina era su mujer así que no podía desconocerla, pero no está nombrada en la causa. Y en la otra, se investiga el enriquecimiento ílicito del exintendente y sí está mencionada como socia de Festa. Y se investiga eso, además de autos, dólares, declaraciones impositivas incompletas e irregulares y compras de terrenos”, detalló.