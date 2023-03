Romina, ex Gran Hermano, habló de su ex marido en el debate: ¿Quién es?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqEwQYjtsDh%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

En El Debate de Gran Hermano, la exdiputada reveló que está separada de quien fuera su esposo, Walter Festa, de quien aseguró que se separó por problemas económicos. “Estoy separada, no tengo propiedades”, aseguró.

“Walter, mi exmarido, vivía en un country, alquilábamos ahí, pero yo nunca viví en un barrio cerrado, justamente nuestra separación vino por problemas económicos. Hoy lo digo y no tengo vergüenza, si no no estaría haciendo uñas hasta las 12 de la noche, pero nunca quise hacer un papel de manicura pobre. Cuando me separé de Walter me tuve que mudar, así que empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque él no me podía ayudar a pagar un alquiler”, dijo Romina sobre su estatus económico.

Gran Hermano: ¿Quién es ex de Romina?

El ex esposo de Romina se llama Walter Alejandro Festa, quien fue intendente del partido de Moreno y a quien se le inició una investigación por enriquecimiento ilícito durante su gestión.

granhermano53.png

La ex concursante de Gran Hermano estuvo en pareja con él, con quien tuvo tres hijas. El hombre de 53 años obtuvo el triunfo en las elecciones de 2015 como intendente del partido de Moreno, por el Frente Para la Victoria.

Desde muy joven, comenzó su militancia en el Partido Justicialista y en el 2003, ingresó como candidato a concejal suplente por el kirchnerismo. Más tarde, continuó su carrera política como referente de La Cámpora en la comuna.