Roger Waters regresa a Argentina: los detalles de su gira de despedida

En medio de su gira This is not a Drill (Esto no es un simulacro) la cual marcará la despedida de Roger Waters de los escenarios, el artista tiene en agenda una visita a la Argentina. El exintegrante de Pink Floyd regresa al país después de sus shows de 2018 en el Estadio Único de La Plata.

En cuanto a la venta de las entradas para el concierto, las mismas estarán disponibles para la preventa Santander American Express a partir del lunes 8 de mayo -por 48 hs o hasta agotar stock-, para luego dar paso a la venta general, únicamente en Allaccess.com.ar. Los boletos podrán adquirirse en seis cuotas sin interés para clientes Santander American Express.

Roger Waters en El Monumental

Roger Waters llegará para despedirse de sus fans argentinos, los cuales han sido los más constantes a través del tiempo y con quienes desarrolló un vínculo estrecho a lo largo de su carrera.

El lugar no podía ser otro que el Monumental, ya que allí ofreció nueve recitales inolvidables en 2012 en el marco de su gira mundial The Wall Live, lo que representó un récord absoluto de cantidad de shows en River en una sola visita para la historia del espectáculo en Argentina, que mantuvo durante diez años hasta que lo desbancó Coldplay con sus diez funciones en 2022.

Sumado a los dos shows que dio también en ese estadio con su gira Dark Side of the Moon en 2007. Si se trata de quién hizo más shows en River en su trayectoria, con este recital Roger Waters queda en primer lugar junto a los Rolling Stones, quienes hicieron un total de 12 shows en River.

Por su parte, la gira de despedida “This Is Not a Drill” ha sido descrita como “uno de los ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás” por The Times.

Este espectáculo, el cual consta de 20 canciones, está planteado como un show altamente conceptual, donde materiales de los discos emblemáticos de Pink Floyd como The Wall, Dark Side of the Moon -que acaba de cumplir 50 años-, Animals y Wish You Were Here confluyen con temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su estreno más reciente, “The Bar” (2022), para echar luz sobre algunos de los desafíos del mundo en que vivimos.