Rodrigo de Paul reveló sin querer el apodo que le puso a Tini Stoessel

Desde que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel comenzaron a salir, de a poco fue creciendo su amor, hasta el punto que ahora lucen como una de las parejas más enamoradas del medio, debido a que cada vez que están juntos no dejan compartir grandes momentos.

Además cuando no están juntos no dejan de mostrar su cariño en las redes, expresando lo mucho que significan el uno para el otro, al punto de que tiene una particular de manera de llamarse, tal y como lo reveló sin querer el futbolista.