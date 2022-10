Robbie Williams habla de sus problemas de salud mental: "Me sentía perdido"

El cantante inicia su gira luego de que el disco “XXV”, su más reciente trabajo musical, se convirtiera en número uno en Reino Unido y llegara a obtener números comparables a los de Elvis o los Beatles.

robbiewilliams2.jpeg

Sin embargo, para Robbie Williams este logro es algo que no importa: "La sensación es que en este momento no debo preocuparme por ser relevante y eso es genial. Diría que en este periodo es genial ser yo mismo", dijo.

Una de las canciones dentro del disco es 'Lost', el cual habla de haber perdido el sentido vital. Sin embargo, es una canción "autobiográfica", tal y como reconoce el artista. "Se refiere a un tiempo lejano, entre 1995 y 2000".

Los problemas mentales de Robbie Williams

El cantante relató situación de salud mental que vivió durante toda su carrera. "Me sentía perdido la mayor parte del tiempo y mis pensamientos eran 'Todo esto es tan prímense. ¿Por qué me siento así? ¿Cómo dejo de sentirme así? ¿Dónde estoy? Mamá, ayúdame'. Me sentí así por 20 de mis 25 años", reconoció.

robbiewilliams3.jpg

"El problema principal fue tener una enfermedad mental dentro de una industria, como la musical, que de nuevo te provoca problemas mentales", dijo entre risas al Corriere. "Si hubiera sido carpintero también habría tenido problemas mentales, pero ese sector no es tan intenso como pasar la vida bajo los focos", dijo.