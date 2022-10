¿Rihanna se presentará con ASAP Rocky en el Super Bowl? Lo que respondió la cantante

View this post on Instagram

Fue a la salida de Bristol Famrs en Los Ángeles que el medio se acercó a Rihanna para hablar sobre su show en el Super Bowl y la famosa confesó que estaba nerviosa, pero a la vez muy emocionada. Más adelante le preguntaron si ASAP Rocky tenía intenciones de unirse al show y solo se encogió de hombros y tiró un "tal vez lo haga", que dejó a más de uno pensando.

Rihanna Says She's 'Nervous but Excited' for Super Bowl Halftime Show | TMZ