¿Rihanna embarazada? La pregunta que inundó las redes en el Super Bowl

Si bien todos esperaban con ansias su presentación, lo más comentado en redes fue el momento en que Rihanna dejó ver su abdomen, con el traje de cierre abierto mientras acariciaba su viente y aparentemente está por convertirse en madre nuevamente, lo que resultó ser una sorpresa para todos.

Aunque muchos también dudaron de esto, y pensaron que se trataba del posible post parto. Vale recordar que Rihanna tuvo a su primer hijo el 13 de mayo de 2022, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

"¿Rihanna está embarazada?", "¿Rihanna espera un baby nuevamente?", "¿Se viene otro baby de Riri?", "¿Como es que no sabía que Rihanna estaba embarazada?", "Quisiera yo moverme embarazada como lo hace Rihanna", "Oh por Dios, qué hermosa se ve embarazada otra vez", fueron algunos de los mensajes que se leen en la red social Twitter. Y aunque hasta ahora la cantante no confirmó esta noticia, todos desde ya celebran que siga creciendo la familia.

El show de Rihanna en el Super Bowl

Lejos de lo que se comentaba en redes días previos al Super Bowl, la cantante no tuvo invitados en su performance, ni Shakira, ni Coldplay, ni A$AP Rocky. Estuvo con sus bailarines en escena, haciendo un recorrido por sus mejores éxitos musicales.

Rihanna comenzó su show con la canción 'Bitch Bette Have My Money', lo que por supuesto encendió al público y los puso a bailar. Pero lo que más impactó fue cómo se fue elevando en una plataforma, mientras hacía juego con sus bailarines en escena.

Y más adelante se fue paseando por sus más populares temas: Where have you been, Only Girl y We Foud Love. Ya estando abajo, Rihanna interpretó 'Rude Boy' y 'Work', en la que le dio fuerza a sus pasos mientras recorría todo el escenario.

https://twitter.com/Adela_Micha/status/1624950233447780355 Espectacular cierre de #Rihanna con “Diamonds” en el medio tiempo del #SuperBowlVLII pic.twitter.com/2h89eafW3X — Adela Micha (@Adela_Micha) February 13, 2023

Ya hacia el cierre de su show, la artista cantó 'Pour it up', All the lights, Umbrella, una de las más esperadas de la noche y finalizó su presentación con 'Diamonds', uno de sus más grandes éxitos. Rihanna no solo anunció su segundo embarazo en medio de fuegos artificiales en uno de los escenarios más importantes, todo indica que además, le dio comienzo a una nueva era de su música.