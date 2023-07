Ricky Martin recibió una visita muy especial en pleno show

Una vez los jóvenes estaban arriba junto a su padre, comenzaron a bailar con grandes ritmos genarando un contagio inmediato de parte de los presentes, motivo por el cual este seguramente fue uno de los momentos más especiales en la vida del artista.

Poco tiempo después Ricky describió su emoción de este inesperado y único momento, reflejando todo lo que significó para él:"¡Qué hermosa sorpresa! Cuando mis mellizos subieron al escenario conmigo por primera vez".

#RickyMartin had the best surprise guests on his tour: his twin sons.