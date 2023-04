Ricardo Darin habla de su vida fuera de Argentina: "No resulta nada fácil"

Ricardo Darín.jpg Ricardo Darín sorprendió a un seguidor en Twitter

No solo habló de su experiencia, sino de testimonios que ha recibido. “Con toda la gente que hablo, y las personas que me he cruzado en la calle, que son muchas, me cuentan sus historias de vida y es muy difícil afuera”, comenzó diciendo Ricardo Darín.

“Sos sapo de otro pozo. Es muy difícil. Todo pareciera desde acá ser un paraíso prometido, pero no es nada fácil”, apuntó.

Las reflexiones de Ricardo Darín

Ricardo Darín, quien durante gran parte del año vive en España, advirtió que vivir en el extranjero es costoso, que la vida “es muy cara” y “ganarse el mango es realmente difícil”. “Mucha gente está pugnando por un mismo lugar o una vacante en un mismo trabajo”, explicó.

Ricardo Darín (1).jpg Ricardo Darín habló de la derrota de 'Argentina 1985' en los Premios Oscar

También confesó que son muchos los chicoslos que se le acercan a contarle sus vivencias ya que “la gente grande está medio de turismo”. Ante esto, insistió en el mesaje: “Afuera es muy difícil. No resulta nada fácil, además hay que convivir permanentemente con ciertos permisos de trabajo, en el caso de que los encuentres, porque no tenés residencia en el lugar...”.

Ricardo Darín, quien ganó un Premio Oscar en el año 2009, explicó que sin esa autorización “te tienen atado con una soga”: “Podés laburar dos o tres meses pero después tenés que salir del país para volver... es un lío”.