Revelaron el verdadero motivo de la pela entre Kim y Kourtney Kardashian

Ese día todo sucedió como estaba planeado, sin embargo, ahora parece que la boda tiene mucho que ver con una reciente decisión de Kim, algo que no le gustó en lo absoluto a Kourtney, tal y como lo mostró en el reciente episodio de The Kardashians.

image.png

“Siento que hay abundancia de oportunidades. No se trata de negocios, es que hay tantas cosas y eso tiene prioridad sobre hacer daño a tu hermana. Es legítimo copiar mi boda”, le expresó a punto de quebrarse Kourtney a su hermana menor Kendall Jenner.

Todo se debe a que Kim aceptó ser la directora creativa del desfile de Dolce & Gabbana en Milán, solo unos meses después que la prestigiosa firma organizara la boda de Kourtney, lo que evidentemente produjo un enfado en ella.

La respuesta de Kim a su hermana Kourtney Kardashian

Luego de las acusaciones, Kim las negó por completo, debido a que le pido a la forma que no hicieran nada en el desfile qye se pareciera a la boda de Kourtney, además que pidió que aplazaran el evento un año para de esta manera no opacar la boda de su hermana.

“No estaba contenta en mi boda. Todo el mundo estaba como, ‘Whoa, esto es increíble. Lo estamos pasando de maravilla’. Ella nunca puede dar reconocimiento de como, ‘Whoa, esto es tan increíble’ (...) Ella ve todo lo que tenía allí y lo toma para sí misma, y ella ni siquiera lo ve. Ella lo ve por el símbolo del dólar, pero yo lo veo. Y lo veo como: ‘Oh, tú estabas allí, no eras feliz’”, le dijo Kim a Kourtney.

image.png

Esto molestó aún más Kourtney quien manifestó: “Esta era mi boda y cómo vivía mi vida cada verano. Si se lo hiciera a Kim, se volvería loca. Para mí, era más personal. Creo que por eso hiere mis sentimientos porque era mi boda de verdad.

"El año que se casó tu hermana, ¿hiciste un trato para hacer este desfile de moda? No lo hagas el mismo año que sale cuatro meses después. No es como si yo hiciera su campaña, y luego ella hiciera la campaña justo después. Como, ¿a quién le importa? Eso es negocio, es mi boda real, y eso no era un negocio para mí. Lo hice porque me parecía muy personal”, sentenció.