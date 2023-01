¿Reencuentro? La especial ocasión por la que Shakira y Gerard Piqué se vieron cara a cara

Según la prensa española, este fin de semana le tocaba estar con su padre, pero los pequeños han regresado a la casa con Shakira porque le preparó una fiesta a lo grande, a la que al parecer, le puso atención hasta al más mínimo detalle. A la casa no pararon de llegar cajas con pedidos, regalos, y por supuesto, invitados, capturaron los medios.

Se pudo conocer que el propio Gerard Piqué llevó a sus hijos al hogar de la cantante, y pasó por delante de la vivienda, pero se desconoce si hubo un reencuentro entre ellos, o si solo los llevó y se marchó. De acuerdo a información del programa español 'Plan de Tarde', el deportista acudía a la casa de su ex pero su entrada no fue por ahí, sino por el parking de al lado, que no es otro que el de sus padres, vecinos de la artista.

https://twitter.com/tesseo_tv/status/1617227727668387847 Milan, el hijo mayor de Shakira y Piqué, celebra su décimo cumpleaños en casa de la cantante. Ambos padres se han reunido junto a los amigos de su hijo y otros familiares para celebrar esta fecha tan especial.



¡Te lo contamos en #PlandeTarde! https://t.co/YBJigpZETJ pic.twitter.com/S3jQMvye4u — Tesseo (@tesseo_tv) January 22, 2023

Aunque las dudas sobre si se reencontraron o no, hasta el momento no podrán ser despejadas, lo que sí se sabe, es que tanto Shakira como Gerard Piqué pudieron hacer un alto en la polémica de su separación y en sus agendas para compartir esta fecha especial con Milan, bien sea juntos como padres, o separados.

Mientras en la casa de Shakira se festejaba en grande, a las afueras, un grupo de fanáticos se apostaron durante un largo rato para cantarle el feliz cumpleaños a Milan, y no perdieron oportunidad para entonar el último tema de la colombiana.

¡Un muro real! Shakira encuentra la forma de marcar distancia de su suegra

Shakira no se ha quedado solo en la letra de su polémica canción con Bizarrap,la cual se convirtió en un éxito total en plataformas digitales y en la que expuso a su ex, Gerard Piqué, a la nueva novia de este, Clara Chía y hasta a su suegra.

En torno a este último punto y tomando en cuenta que en la Music Sessions 53 lanzó la frase "me dejaste de vecina a la suegra", la cantante ha decidido mantenerse lo más posible alejada de la familia de su expareja.

Según publicó la agencia Europa Press, en la mansión de la cantante en Barcelona, Shakira habría ordenado levantar un muro entre su casa y la de sus exsuegros, ya que es adjunta a la que actualmente vive con sus hijos y que antes compartía con Gerard Piqué.