¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano con los que Daniela y Thiago no quieren relacionarse?

Daniela y Thiago no quieren relacionarse con estos ex participantes de Gran Hermano

A pesar que muchos aseguran que las cosas entre Daniela y Thiago no andan nada bien luego de haber salido de Gran Hermano , ellos demuestran todo lo contrario, al punto de que la ex participante visitó la verdulería de su pareja y de una vez se dispuso a ayudarlo.

Desde el nuevo empredimiento de Thiago la pareja aprovechó ára hablar con el ciclo Cortá por Lozano, en el que hablaron de varios temas de su vida, entre ellos, dieron a conocer los nombres de los ex participantes que cortaron relación.

Primero inició Pestañela revelando el nombre de la persona que ya no tiene relación afuera de la casa: "Sí, yo sí. Yo seguía a Tini (Juliana), cuando entramos en la casa nos seguíamos las dos y cuando salí, ella me dejó de seguir a mí primero y ahí dije 'chau'".

https://twitter.com/Tronnk_/status/1645860768578146304 THIAGO Y DANIELA HABLAN DE VARIOS HERMANITOS CON LOS QUE CORTARON RELACIÓN.

Hay peleas entre los integrantes de Gran Hermano. pic.twitter.com/cMUujGzTC5 — TRONK (@Tronnk_) April 11, 2023

"Después me di cuenta de que estuvo en varios lugares diciendo cositas bien yarará... No sigo a gente con la que no comparto energía. Fuera malas vibras", agregó Daniela con un poco de picardía y luego dio algunos detalles que sorprendió a los panelistas.

"Con los que no me interesaban, nunca tuve relación directamente",sumó Daniela sobre la relación con los participantes afuera de la casa. Seguidamente Thiago destacó: "Es fácil acá afuera, cuando te los encontrás, los saludás por respeto y listo".

Para finalizar Daniela reveló los nombres de la spersonas con quien medio habla y de los que si mantiene relación."Con Maxi, Coti y Cone es un 'hola y chau'. Nuestro grupito siempre fue Juli, Romi, a lo sumo Nacho, Thiago, la Tora, Alfa...".

Así fue la visita de la ex Gran Hermano Daniela a la verduleria de Thiago

Hace unas horas, Daniela decidió acercarse al local de su pareja y de inmediato se puso a trabajar para ayudarlo. Una vez las personas que se encontraban cerca del establecmiento, colmaron el lugar para saludar a la ex participante quien fue una de las favoritas de los espectadores.

Allí no solo saludó a los presentes, sino que también se puso detrás del mostrador para atender a los clientes, por lo que su pareja luego de indicarle lo que tenía que hacer le expresó a los clientes: "¿Quién sigue? Los atiende Dani".