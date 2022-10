¿Quién fue el primer eliminado de 'Gran Hermano' 2022?

Más adelante anunciaron que Agustín también se salvó porque solo el 40.6% de las personas votaron para que se fuera, quedando eliminado Tomás Holder, quien se consideraba uno de los personajes más fuertes de la temporada y recibió el 59.40% de los votos.

"La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos, a pesar que después tomé un grupo... Me llevo algo bueno de todos, fue un juego bien o mal, me divertí, hice lo que pude. No me arrepiento y me voy con la cabeza en alto", fueron las palabras de Tomás Holder al salir de Gran Hermano.

Las primeras tensiones en 'Gran Hermano'

Esta primera gala de eliminación marcó un 21.9 puntos de ratging para Telefe, lo que demuestra lo enganchados que están los televidentes del reality show. Aunque muchos esperaban que estos primeros días se vivieran con más tranquilidad en la casa, la realidad es que ya los participantes están divididos en grupos y han protagonizado varios encontronazos.

Una semana que dio para todo. Desde los dos romances que ya comenzaron a tomar forma en 'Gran Hermano', las diferencias por la manera de jugar de cada uno, hasta las discusiones por los grupos autodenominados 'Los Monitos' y 'Los Toritos'.

Además de anunciar al primer eliminado este domingo, los participantes también fueron informados que perdieron la primera prueba de grupo, que los dejó con apenas la mitad del presupuesto. Esto, vaticina que los próximos días se pongan más picantes y que la cocina podría ser el punto central del conflicto.