¿Quién es Luna, la participante que ganó en Los 8 Escalones anoche?

En la más reciente edición de Los 8 Escalones, Luna, una joven de 20 años llamada Luna, quien es estudiante de la Universidad de Buenos Aires, fue la ganadora de los tres millones de pesos. Cuando fue anunciada como ganadora, no podía disimular su asombro ni su felicidad.

La ganadora de Los 8 Escalones, además de ser estudiante universitaria, toma clases de danza y se dedica también a la edición. Ella habría seleccionado a un participante llamado Eduardofue para disputar la gran final, quien conmovió a los presentes ya que cuando llegó al último escalón, inesperadamente rompió en llanto y dejó a todos muy afectados emocionalmente.

¡BRAVO! Luna ganó 3 millones de pesos en "Los 8 escalones de los 3 millones"

Los 8 Escalones: La historia de Eduardo

Eduardo es de Rafael Castillo, partido de La Matanza. En el estudio, al que acudió solo, reveló algunos detalles de su vida, los cuales conmovieron. Dijo que si lograba obtener el premio podría hacerse una intervención quirúrgica y que se gana la vida alquilando autos a batería para chicos en la Plaza de Atalaya, en Isidro Casanova.

“En un año aumenté de golpe entre 60 y 70 kilos”, dijo sobre su salud. Logró situarse entre los tres mejores de la jornada y precisamente, Luna, la primera finalista, lo eligió para disputar la carrera por los tres millones de pesos.

Toda la situación se tornó más sentimental cuando, al llegar al octavo escalón y quiso hablar, el llanto atragantado se lo impidió. “Un poquito de agua”, dijo entre lágrimas. “Un poco de agua Eduardo, que está en la final. Se te pasa todo por la cabeza en este momento”, le dijo Guido Kaczka.

Posterior a esto, reveló la razón de su llanto. “Falleció mi mamá y eso me mató”, expresó conmovido. El conductor, por su parte, se acercó y le dio un abrazo.

“Me quedé solo en la vida, con mi hermano nomás y bueno, eso me mató. Tuve mucha depresión y me dejé llevar, me quise ir con ella. Si estoy acá es por mi hermano”, reveló el participante de Los 8 Escalones. Las cámaras del ciclo mostraron como el resto de los participantes se secaban las lágrimas al escucharlo, al igual que las jurados Carmen Barbieri y Marina Calabró.